Após registrar longa filas, SP abrirá postos de vacinação drive-thru no domingo

Por Estadão - Estadão 9

Advertisement

Advertisement

Após registrarem filas de espera de até seis horas neste sábado, 27, no primeiro dia de imunização de idosos de 80 a 84 anos, os cinco postos drive-thru de vacinação contra a covid na capital serão abertos também no domingo, 28, anunciou o governador João Doria.

Continua depois da publicidade

Em visita ao posto instalado na estádio do Pacaembu, na zona oeste, ele afirmou que a decisão foi tomada em conjunto com o prefeito Bruno Covas. “Decidimos hoje pela manhã e já compartilhamos com as nossas equipes na Prefeitura e no Estado. Amanhã, que não estava previsto, estará operando a vacinação de drive-thru em todos os locais”, disse.

Os postos estão instalados no Pacaembu, Anhembi, Autódromo de Interlagos, Igreja Boas Novas da Vila Prudente e Neo Química Arena, do Corinthians. No domingo, todos os postos funcionarão das 8h às 19h, com exceção do serviço no estádio do Corinthians, que estará aberto das 8h às 17h.

Advertisement

O foco desses postos é vacinar exclusivamente os idosos com idade entre 80 e 84 anos. Inicialmente, a previsão era a de que a imunização deste grupo fosse iniciada na segunda-feira, 1º de março, mas ela foi antecipada para este sábado nos postos drive-thru e em algumas unidades básicas de saúde da cidade.

Continua depois da publicidade

Questionado sobre a longa espera em alguns pontos de vacinação e se não seria necessário abrir mais pontos de vacinação, Doria disse que as filas ocorreram por tratar-se do primeiro dia. “É suficiente (os cinco postos), mas obviamente que todos querem ser vacinados no primeiro dia e na primeira hora”, disse.

Ele pediu para que a população faça seu pré-cadastro no site vacinaja.sp.gov.br para agilizar a imunização. “Isso vai ajudar a disciplinar o fluxo e diminuir as filas”, declarou.

Fabiana Cambricoli

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].