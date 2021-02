Tite diz que Claudinho está na lista de selecionáveis e elogia o meia Gerson

Por Estadão - Estadão 10

O técnico Tite aproveitou a entrega do prêmio da CBF para os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro para elogiar o meia Claudinho, do Red Bull Bragantino, e o volante Gerson, do Flamengo. O comandante da seleção brasileira deve fazer a sua próxima convocação no dia 5 de março para os duelos com Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Claudinho é um dos jogadores que constam na lista de “convocáveis”, disse o treinador, que relembrou o início da carreira do atleta no Corinthians e fez elogios ao volante Edenílson, do Internacional, com quem já trabalhou.

“(Claudinho) Está numa seleção de atletas importantes, convocáveis, com qualidade técnica individual, comprovando sua qualidade. Tenho um pouquinho de felicidade de encontrar o Edenílson, campeão mundial comigo pelo Corinthians, e o Claudinho, que era um garoto de 18 anos, por mim lançado e se formando hoje com 24 anos. Tem o grau de reconhecimento em função do desempenho, tanto em finalização quanto em assistências e participações”, avaliou o treinador da seleção.

Gerson foi nas duas últimas temporadas destaque do Flamengo nas conquistas da Copa Libertadores e do bi do Brasileirão. O meia, porém, enfrenta resistência na seleção, depois de ter recusado participar do Pré-Olímpico, no início de 2020. O jogador rubro-negro tem 23 anos e pode, inclusive, ser convocado para os Jogos de Tóquio. Quando da recusa, o coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, perguntado sobre a situação, disse que comprometimento, disponibilidade e foco também são levados em conta no momento da convocação da seleção principal.

“Os atletas, o Gerson inserido, estão mantendo uma regularidade e um padrão alto de desempenho. O que é importante para dar consistência. Assim como a afirmação do Gabigol, Éverton Ribeiro, Rodrigo Caio, para falar de outros jogadores do Flamengo. Tem o Filipe Luís, com 34 anos, que a gente vê a qualidade individual que tem. Fagner, do Corinthians, que permanece. Arana, outro garoto, já não mais tão garoto, surgindo e se afirmando. É importante ter essa safra”, explicou Tite, que pode se ver obrigado a priorizar a convocação de atletas que atuam no futebol nacional.

Com a piora da situação da pandemia de covid-19, a Conmebol e suas confederações filiadas estudam soluções para as convocações de atletas que atuam fora do continente sul-americano. Essa possibilidade abre espaço para que mais jogadores do futebol brasileiros sejam chamados por Tite, que afirma que este é uma das circunstâncias a serem avaliadas na próxima convocação.

“É um dos aspectos que a gente está levando em consideração, analisado pelo presidente Caboclo com a Fifa, com a Conmebol, em função dessas dificuldades”, admitiu o treinador da seleção. Juninho Paulista também falou sobre a chance de convocar apenas atletas que jogam no Brasil.

“É uma das situações que vai ser resolvida. O que vai ser decidido? Se mantém as datas mesmo sem a certeza da liberação desses jogadores, se tem a concordância dos clubes em liberar os jogadores, dos governos de seus países. Então tudo depende de como vai ser. Também há essa possibilidade (convocar apenas atletas que jogam no Brasil) dependendo da aprovação”, explicou o ex-jogador.

O Brasil lidera as Eliminatórias da Copa, com 100% de aproveitamento nos quatro jogos que fez até aqui. No dia 26 de março, a seleção brasileira visita a Colômbia, em Barranquilla. Já no dia 30, o duelo é com a Argentina, na Arena Pernambuco, no Recife. Os jogos são válidos pela quinta e sexta rodadas das Eliminatórias.

