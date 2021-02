Com longa espera e congestionamento, SP vacina idosos entre 80 e 84 anos

Por Estadão - Estadão 7

Desde às 6h da manhã deste sábado, 27, uma fila quilométrica de carros ao redor da Praça Charles Miller (Estádio do Pacaembu), no primeiro dia de vacinação de idosos entre 80 e 84 anos, provocou um congestionando incomum – com reflexos que foram sentidos desde a saída do túnel da Avenida Rebouças, Cardoso de Almeida e a região do hospital das Clínicas. Em média, os carros demoravam quase 3 horas para chegar no ponto de vacinação.

Alguns motoristas relataram discussões e tentativas de furar a fila entre os mais exaltados. Idosos que se dirigiram ao posto a pé não foram vacinados (o atendimento foi apenas drive thru ). “Moro perto e vim caminhando. Só agora soube que não posso ser vacinado sem carro neste posto”, disse um idoso que preferiu não se identificar.

Antes de chegar em um dos novo pontos de vacinação (3 na praça e outros 6 já na entrada do estádio), os carros passavam por uma triagem, onde os idosos conformavam seus registros ou eram registrados. Alguns motoristas, já estressados pelo tempo de espera, consideraram o número de pontos de insuficientes. “Isso é judiar do idoso. Acho que deveriam ter umas 50 pessoas passando nos carros e já fazendo registro e até vacinando”, reclamou.

Na maioria dos carros, a irritação pelo tempo de espera e pelo trânsito era substituído pelo otimismo. O casal Napoleone, por exemplo, não via a hora de sentir a agulha no braço. “Estou quase um ano sem sair de casa. Tido o que quero é a vacina”, disse Marceline Napoleone, 83 anos. “Essa espera vai valer a pena”, contou Antônio Carlos Napoleone – os dois estão casados há 58 anos.

Na fila desde às 7h da manhã, Clementino Salopa, 82 anos, disse que já imaginava que seria assim. “Está todo mundo ansioso pela vacina” , falou. Já Rita de Cássia, que saiu de casa um pouco antes das 6h da manhã, não tirava o sorriso do rosto. “É pura alegria. Agora, estou a poucos passos da vacina”, avisou.

O estádio do Pacaembu é um dos cinco pontos de vacinação drive thru na cidade. Pelo cronograma original do governo, o público dessa faixa etária receberia a primeira dose da vacina contra a doença a partir da próxima segunda-feira (1°), mas a data foi antecipada.

