Gabriel treina e deve reforçar o Corinthians na estreia do Paulistão em Bragança

Recuperado de dores em um músculo posterior da coxa direita, o volante Gabriel vai reforçar o time do Corinthians, domingo, às 19 horas, em Bragança Paulista, diante do Red Bull Bragantino, na estreia do Campeonato Paulista.

Depois de ser desfalque no jogo de quinta-feira, no Beira-Rio, e Porto Alegre, diante do Internacional, na última rodada do Campeonato Brasileiro, volante treinou normalmente nesta sexta-feira e se estiver bem nas atividades deste sábado vai garantir vaga na equipe titular.

Outro que treinou e pode jogar no domingo é o meia-atacante Mosquito, recuperado de uma pancada no joelho direito. Ausente também no confronto contra o Inter, o jogador fez uma atividade no gramado e se não tiver dores neste sábado também vai para o jogo.

Corinthians e Bragantino se enfrentaram no Paulistão do ano passado na fase de quartas de final e o time de Parque São Jorge venceu por 2 a 0, garantindo vaga na semifinal.

