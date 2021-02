Governo nomeia Danilo Dupas Ribeiro para presidir Inep

Por Estadão - Estadão 13

O governo federal nomeou Danilo Dupas Ribeiro como novo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação e responsável pela execução do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O ato de nomeação está publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula na noite desta sexta-feira, 26.

Ribeiro, que será o quinto presidente do Inep no governo de Jair Bolsonaro, ocupava até então o cargo de secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação. Para substitui-lo na secretaria foi nomeado Paulo Roberto Araújo de Almeida.

Pela manhã, o governo federal já tinha exonerado Alexandre Ribeiro Pereira Lopes do cargo de presidente do Inep, conforme decreto publicado no Diário Oficial da União.

