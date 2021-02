Caboclo defende árbitros e calendário: 'Clubes jogam nº de jogos que contratam'

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O presidente da CBF, Rogério Caboclo, defendeu a arbitragem brasileira e o calendário do futebol nacional nesta sexta-feira, durante a cerimônia da Premiação do Brasileirão 2020, no Rio de Janeiro. Em longo discurso, o dirigente exaltou a “classe isenta” da arbitragem nacional e disse que os clubes é que são os responsáveis pelo número de jogos ao longo da temporada.

Continua depois da publicidade

“Muitas vezes despejamos a nossa felicidade ou infelicidade na arbitragem, falando quanto o nosso clube é prejudicado, nunca favorecido. Todos os clubes se dizem prejudicados. Se isso for verdade, quem será o favorecido se todos os 20 são prejudicados?”, questionou o presidente, no início da cerimônia.

“Na verdade, não existe clube prejudicado ou favorecido porque, se existe uma classe isenta, correta, digna, profissional e que eu aposto e digo, em alto e bom som, que pertence ao time da CBF, é a classe da arbitragem. São profissionais que merecem todo o nosso respeito. Os árbitros do Brasil não erram mais que os árbitros de qualquer lugar do mundo. E, por isso, tenho a honra de dizer que o campeão do Brasil se consagrou dentro das quatro linhas”, afirmou, ao defender os árbitros, alvo constantes de críticas e ataques ao longo do Brasileirão, principalmente em razão do VAR.

Advertisement

Caboclo também saiu em defesa do calendário nacional. Amenizando o sorriso com o qual fez a maior parte do seu discurso e até mudando de tom, o presidente da CBF enfatizou que a quantidade de jogos disputados no futebol brasileiro é de total responsabilidade dos clubes.

Continua depois da publicidade

“Quero repetir e ser muito franco. Os clubes jogam o número de partidas que os clubes contratam, não mais e não menos. O clube que joga 80 partidas significa que o clube assinou por 80 partidas. E a CBF transforma isso em calendário. O calendário não é feito pela CBF”, declarou, rebatendo declarações recentes de treinadores sobre a quantidade de jogos do calendário – o último deles foi Abel Ferreira, do Palmeiras.

“A CBF não assina os contratos. Falo com muita clareza e muita coragem porque falo isso para os presidentes (dos clubes). Se algum treinador ouviu errado, que agora entenda certo: não existe calendário irracional feito pela CBF”, disse o dirigente, em tom mais exaltado.

O presidente da CBF exaltou o ano de superação, em razão da pandemia, e revelou que a entidade investiu R$ 30 milhões no combate à transmissão do novo coronavírus e realizou 80 mil testes. “Foi um ano de superação de todos. E foi um recorde de investimentos da CBF no futebol. Se habitualmente a CBF investe R$ 500 milhões em fazer futebol, este ano foi muito além. Entregamos todas as competições planejadas”, afirmou.

Continua depois da publicidade

“Fico irradiante em dizer que este ano superamos uma pandemia que tomou o País. Que tomou o mundo. Mas que o mundo não conseguiu fazer frente em momento algum. Todos se curvaram a ela, jogando a base e o feminino fora. O Brasil não fez isso. Tomo aqui a liberdade que, ao dizer isto, aos líderes mundiais do futebol, eles se disseram surpresos. ‘Como é que o Brasil consegue fazer isso?’. Eu disse que a CBF tem recursos, que tem capacidade para fazer isso”, declarou.

Por fim, Caboclo disse sonhar com o retorno dos torcedores aos estádios, sem apresentar estimativa de data ou plano para esta volta do público às arquibancadas.

Felipe Rosa Mendes

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].