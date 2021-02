Crespo dirige primeiro treino no São Paulo e arma time para estreia no Paulistão

Por Estadão - Estadão 13

O técnico Hernán Crespo e os novos integrantes da comissão técnica iniciaram nesta sexta-feira oficialmente sua trajetória no São Paulo. Após o fim do Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, o argentino comandou o primeiro tempo no CT da Barra Funda.

Crespo conversou com os jogadores no gramado e, na sequência, já trabalhou com elenco para o jogo de estreia no Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta o Botafogo neste domingo, às 19h, no Morumbi, pela primeira rodada.

O argentino foi liberado para o comandar o time na beira do gramado após resolver algumas pendências. A situação foi regularizada como o nome de Crespo aparecendo no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira.

O primeiro treino, no entanto, não contou com os jogadores que foram titulares na vitória sobre o Flamengo em campo. Eles fizeram exercícios regenerativos com os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Sato, que também organizaram o trabalho de aquecimento do restante do elenco.

Os jogadores que não atuaram os 90 minutos realizaram atividades técnicas com Crespo e o auxiliar Juan Branda. O preparador de goleiros Gustavo Nepote fez o primeiro trabalho com Tiago Volpi, Lucas Perri, Junior e Thiago Couto. O analista de desempenho Tobias Kohan também acompanhou o treino no gramado.

Neste sábado, Crespo comanda o segundo e último treino antes da estreia do São Paulo no Paulistão. O argentino não deve modificar muito o time por causa do pouco tempo de preparação.

