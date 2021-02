Brasil tem 3% da população vacinada contra o coronavírus

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira, 26, a 6.422.545, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Nas últimas 24 horas, 24 Estados informaram dados atualizados e 84.408 pessoas receberam a primeira dose.

Continua depois da publicidade

O número de imunizados representa 3,03% da população brasileira. Outro dado que o consórcio apresenta é o número de vacinados com a segunda dose, que chegou a 1.870.032 pessoas (0,88% da população).

O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que começou a aplicação das doses no dia 17 de janeiro. Até agora, o Estado imunizou 1.767.780 pessoas. No Rio de Janeiro, o número é de 457.108 imunizados.

Advertisement

Em meio à escassez de doses da vacina contra a covid-19, o Brasil ainda não conseguiu vacinar nem metade de seus idosos acima de 90 anos, mas já tem registro de ao menos 142 mil pessoas de grupos menos prioritários imunizadas, como 119,6 mil idosos com menos de 75 anos, grupo ainda não contemplado na atual fase da campanha, segundo diretrizes federais e estaduais. De acordo com o levantamento feito pelo Estadão a partir de dados do Ministério da Saúde disponibilizados pela plataforma Brasil.IO indica que somente 48,8% dos brasileiros com 90 anos ou mais conseguiram receber a imunização até agora.

Continua depois da publicidade

Vacinados no Brasil por Estado, segundo o consórcio de veículos de imprensa:

Primeira dose:

AC – 19.059

Continua depois da publicidade

AL – 92.749

AM – 236.502

AP – 24.921

BA – 430.630

CE – 281.041

DF – 130.547

ES – 118.135

GO – 188.108

MA – 143.732

MG – 550.602

MS – 108.547

MT – 83.897

PA – 139.309

PB – 107.906

PE – 321.000

PI – 70.064

PR – 297.611

RJ – 457.108

RN – 89.211

RO – 47.351

RR – 26.517

RS – 448.428

SC – 162.829

SE – 45.733

SP – 1.767.780

TO – 44.028

Segunda dose:

AC – 3.594

AL – 7.403

AM – 41.843

AP – 2.929

BA – 96.081

CE – 85855

DF – 43.226

ES – 21.637

GO – 39.766

MA – 49.118

MG – 238.155

MS – 44.226

MT – 30.656

PA – 47.087

PB – 32.881

PE – 120.152

PI – 16.630

PR – 98.438

RJ – 112.886

RN – 33.997

RO – 6.965

RR – 7.727

RS – 98.208

SC – 55.768

SE – 24.623

SP – 506.167

TO – 8.408

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].