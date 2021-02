Sem calendário de doses, Rio só vacina contra covid-19 até este sábado

Por Estadão - Estadão 5

A vacinação contra a covid-19 no município do Rio de Janeiro está garantida apenas até este sábado, 27. A Secretaria Municipal de Saúde informou que aguarda manifestação do Ministério da Saúde sobre o número de doses que serão destinadas ao município para divulgar o calendário de vacinação válido para março.

Em nota, a secretaria informou que “retomou a vacinação para idosos até 80 anos, completando o calendário programado para o mês de fevereiro”, e agora “aguarda o comunicado oficial do Ministério da Saúde com o número de doses para divulgação do novo calendário”.

