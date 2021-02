Governo gaúcho pede mudança e 1ª final da Copa do Brasil passa para as 21 horas

Por Estadão - Estadão 16

Advertisement

Advertisement

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aceitou o pedido do governo gaúcho e mudou o horário da primeira final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Palmeiras, domingo, em Porto Alegre, que passa das 16h para as 21 horas.

Continua depois da publicidade

“O Governo solicitou que a partida fosse disputada após às 20h e, mediante consulta aos clubes envolvidos, às respectivas federações e à TV Globo, detentora dos direitos de transmissão da competição, a CBF definiu o horário das 21h”, informou a CBF, em um comunicado, nesta sexta-feira.

O motivo da alteração do início do jogo está relacionado à pandemia da covid-19. O governo gaúcho argumentou que a partida às 16h poderia gerar aglomerações em bares e restaurantes, com torcedores se reunindo para acompanhar a partida. Já o início às 21h, a tendência é que os fãs assistam ao jogo em casa, pois haverá toque de recolher às 20h na capital gaúcha.

Advertisement

O segundo jogo da final da Copa do Brasil, marcado para dia 7, será disputado às 18h, no Allianz Parque. Nas duas partidas não será permitido a presença de público.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].