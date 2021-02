Bolsas de NY fecham sem sinal único, com Treasuries e techs

Por Estadão - Estadão 6

As bolsas de Nova York fecharam sem sinal único nesta sexta-feira, 26, ainda com observação atenta aos rendimentos dos Treasuries, que derrubaram as ações durante a semana. Após a maior queda desde outubro, a Nasdaq recuperou parte das perdas, com o Twitter mais uma vez se destacando em meio aos planos da empresa sobre monetização. Com a queda no preço do petróleo, ações do setor tiveram perdas relevantes.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,50%, a 30.926,84 pontos, o S&P 500 teve queda de 0,48%, a 3.811,15 pontos, e o Nasdaq avançou 0,56%, a 13.192,34 pontos.

Na semana, o Dow Jones caiu 1,80%, o S&P 500 recuou 2,45% e o Nasdaq cedeu 4,91%.

Os juros dos Treasuries tiveram pausa no rali recente, mas ainda seguem em níveis máximos em um ano, diante de preocupações inflacionárias. O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) foi publicado nesta sexta nos Estados Unidos. A métrica preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para avaliar a inflação subiu 1,5% em janeiro, em trajetória que caminha para a meta de 2% da autoridade monetária.

“O rápido avanço nos rendimentos dos Treasuries continua a ser o tema dominante da semana, colocando pressão sobre as empresas de tecnologia de maior valorização”, apontou a LPL Markets. No entanto, ao longo da sessão as ações do setor recuperaram parte das perdas, como Facebook (1,15%) e Amazon (1,17%). O Twitter, que já havia contrariado a tendência, teve alta de 3,31%, em meio às notícias de que a plataforma passará a receber por alguns serviços. A United Airlines, por sua vez, se valorizou 1,74%, em dia marcado por uma resolução para o pagamento de um acerto por alegações contra a empresa.

Por outro lado, com um forte recuo no barril de petróleo ligado à valorização do dólar, Chevron (2,28%) e ExxonMobil (2,49%) tiveram perdas. Outra empresa que caiu foi a varejista Costco, que anunciou o aumento do salário mínimo para seus trabalhadores, em meio às discussões sobre o tema nos EUA, em baixa de 0,87%. Nesta sexta, as ações da Gamestop, envolvida em movimentos especulativos recentes, tiveram baixa de 6,34%.

Já a Robinhood negocia o pagamento de uma multa para encerrar as investigações sobre suas práticas de negociação nos mercados de opções. A Securities and Exchange Commission (SEC) e autoridades regulatórias estaduais estão examinando a conduta da corretora americana durante interrupções no aplicativo de negociação de ações em março de 2020. A multa pode chegar a US$ 26,6 milhões, segundo um documento.

