Força-tarefa da Casa Branca contra covid-19 pede aprovação de pacote fiscal

O conselheiro sênior da Casa Branca para a resposta à pandemia, Andy Slavitt, pediu nesta sexta-feira que o Congresso dos Estados Unidos aprove o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente norte-americano, Joe Biden. “Essa legislação é crucial”, declarou o assessor durante uma coletiva de imprensa da força-tarefa do governo contra a covid-19.

A proposta de Biden para fornecer mais estímulos à economia deve ser votada no plenário da Câmara dos Representantes nesta sexta-feira, de acordo com a presidente da Casa, Nancy Pelosi.

Na coletiva, Slavitt instou o Senado a também passar “rapidamente” o projeto, que prevê US$ 70 bilhões para a campanha de vacinação nacional e testes para o coronavírus.

No início do mês, os democratas acionaram uma resolução orçamentária, chamada de “reconciliação”, que permite a aprovação do pacote fiscal por maioria simples no Senado.

O partido do presidente tem 50 dos 100 assentos na Casa, mas conta com o voto de desempate da vice-presidente Kamala Harris, que acumula a função de presidente do Senado.

Na coletiva, Slavitt também anunciou que o governo americano fará “parcerias” com o setor privado para que as empresas do país incentivem a vacinação contra a covid-19.

De acordo com o conselheiro, as companhias reforçarão a exigência de distanciamento social e uso de máscaras no ambiente de trabalho, reduzirão as barreiras para que os funcionários possam se vacinar e farão campanhas educativas sobre a importância da imunização.

