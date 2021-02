Atlético dá folga a 14 jogadores nas rodadas iniciais do Mineiro

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O Atlético Mineiro iniciará a temporada 2021 com um time cheio de reservas. Após o time encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro em terceiro lugar, com a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, na noite de quinta-feira, o clube deu folga aos 14 jogadores mais utilizados na campanha, embora já tenha compromisso no fim de semana.

Continua depois da publicidade

Everson, Guga, Réver, Alonso, Arana, Franco, Allan, Jair, Nathan, Hyoran, Savarino, Sasha e Keno terão dez dias de folga, retomando as atividades no Atlético-MG em 8 de março. Já o chileno Eduardo Vargas terá um tempo menor de descanso, com sua volta agendada para o dia 4.

Como o técnico Jorge Sampaoli deixou o comando do Atlético após a partida contra o Palmeiras – ele está na mira do Olympique de Marselha -, o time será dirigido inicialmente por Lucas Gonçalves e Éder Aleixo, auxiliares da comissão técnica fixa do clube, que busca um treinador no mercado, sendo que Renato Gaúcho, hoje à frente do Grêmio, parece ser o nome preferido da diretoria.

Advertisement

Até o retorno de todos os titulares, o Atlético fará três jogos no Campeonato Mineiro: enfrentará a URT, domingo, no Mineirão, visitará o Tombense, na próxima quinta-feira, e receberá o Uberlândia, no dia 7.

Continua depois da publicidade

No fim de semana, no primeiro desses compromissos, o Atlético poderá se despedir de Victor e Diego Tardelli, que estão em fim de contrato. Já a partir de março, poderá inscrever os três reforços que já chegaram ao clube para a temporada 2021: o lateral-esquerdo Dodô, o meia Nacho Fernández e o atacante Hulk.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].