Governo federal exonera presidente do Inep

O governo federal exonerou Alexandre Ribeiro Pereira Lopes do cargo de presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação que, entre as atribuições, coordena e executa o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Alexandre Lopes foi o quarto presidente do órgão na gestão de Jair Bolsonaro. A exoneração dele está publicada no Diário Oficial da União (DOU), que não traz ainda o seu substituto.

Bacharel em Direito e engenheiro químico, Lopes assumiu o comando do Inep em maio de 2019, no lugar do delegado da Polícia Federal Elmer Coelho Vicenzi, que pediu para deixar o cargo. Antes, o Inep estava sob a liderança do engenheiro e consultor organizacional Marcus Vinicius Carvalho Rodrigues, que entrou logo no início do governo Bolsonaro, em janeiro, em substituição a Maria Inês Fini, à frente da autarquia na gestão de Michel Temer.

Obras contra secas

O Diário Oficial de hoje publica ainda mudanças no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), ligado ao Ministério da Infraestrutura. Duas diretorias estão agora com novos titulares: Joaquim Izídio Neto foi nomeado para a área de Infraestrutura Hídrica, no lugar de Mauricio de Vasconcelos Medeiros, exonerado hoje; e José Rosilônio Magalhães de Araujo foi nomeado diretor administrativo.

