Bolsonaro chama de 'exagero' e 'rebuliço' reação do mercado a troca na Petrobras

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chamou de “exagero” e “rebuliço” a reação no mercado financeiro ao anúncio, feito por ele na última sexta-feira, 19, da saída de Roberto Castello Branco do comando da Petrobras. Em transmissão ao vivo em suas redes sociais nesta quinta-feira, 25, o mandatário afirmou que “muitos espertalhões ganharam dinheiro” com a volatilidade das ações da estatal na B3.

Continua depois da publicidade

Ao comentar as perdas de cerca de 20% dos papéis da petroleira no primeiro pregão desta semana, Bolsonaro avaliou que a cotação teve uma recuperação parcial nos últimos dois dias “porque o pessoal começou a conhecer, também, quem é o general Joaquim Silva e Luna”, atualmente diretor-geral brasileiro de Itaipu Binacional e indicado pelo governo federal para assumir a Petrobras a partir de 20 de março, quando acaba o mandato do atual presidente da empresa.

Para o chefe do Planalto, Silva e Luna teria feito uma “tremenda revolução” em Itaipu. “Além de sanear a empresa, sobraram recursos para fazer várias obras na região”, apontou Bolsonaro. “Daqui a poucas semanas vai ser concluída a extensão da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu (PR), onde poderemos pousar aviões de voos internacionais”, disse.

Advertisement

Na live, o presidente também reclamou de críticas que teria recebido por causa da tramitação, na Câmara dos Deputados, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021, a PEC da Imunidade Parlamentar. O chefe do Executivo repetiu diversas vezes que não tem conhecimento do teor da proposição e que a matéria não tem nada a ver com ele.

Continua depois da publicidade

“Vamos supor que ela seja aprovada em dois turnos na Câmara e dois turnos no Senado, ela vai para a promulgação, não vem para a minha mesa. Eu não posso sequer vetar. E o pessoal não gostou de alguns artigos dessa PEC, começa a atirar em mim”, queixou-se Bolsonaro.

Nicholas Shores, Emilly Behnke e Daniel Galvão

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].