Com 9 desfalques, mas com um jogador a mais, Real derrota a Atalanta por 1 a 0

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Com nove desfalques, o Real Madrid derrotou a Atalanta, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Bérgamo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time espanhol, que jogou grande parte da partida com um atleta a mais, vai precisar de apenas um empate, dia 16, na Espanha, para garantir vaga nas quartas de final.

Continua depois da publicidade

O primeiro tempo foi repleto de passes trocados e poucos lances de emoção nos primeiros 17 minutos de jogo. Foi quando o zagueiro Freuler foi expulso ao derrubar Mendy na entrada da área do time italiano. A situação ficou ainda pior para os anfitriões aos 29, quando Zapata saiu machucado.

A partir daí, só deu Real, que construiu ao menos cinco boas oportunidades, mas apenas uma precisou ter a intervenção do goleiro Gollini. Foi sentida a ausência de Benzema, um dos nove desfalques, para definir as jogadas.

Advertisement

A Atalanta viveu de apenas algumas poucas jogadas de Muriel, que não chegaram a assustar o goleiro Courtois. O destaque do time da casa foi o zagueiro brasileiro Rafael Toloi, protagonista no duelo com o compatriota Vinicius Jr.. O zagueiro foi melhor na disputa e quando teve problemas na marcação não teve vergonha em derrubar o atacante rival em dois lances.

Continua depois da publicidade

O segundo tempo também foi bastante disputado, mas o jogo ficou concentrado no meio de campo. Faltou talento para os jogadores do Real conseguirem a vitória, apesar de estar com um jogador a mais. Já a Atalanta ratificou a ótima estrutura tática montada pelo técnico Gian Piero Gasperini.

Nos minutos finais, Zidane colocou os garotos Arribas e Hugo Duro com a intenção de dar mais velocidade para o ataque. Já a Atalanta abdicou totalmente do ataque e não deu um chute a gol, satisfeita com o empate. A insistência espanhola deu certo. Aos 41 minutos, Mendy arriscou de longe e acertou belo chute para fazer 1 a 0.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].