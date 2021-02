Com 2 de Messi, Barcelona vence Elche e se aproxima dos líderes do Espanhol

Por Estadão - Estadão 8

O Barcelona contou com o talento de Lionel Messi para encerrar um jejum de dois jogos sem vitórias. Em duelo que havia sido adiado da primeira rodada do Campeonato Espanhol, derrotou nesta quarta-feira o Elche por 3 a 0, com dois gols do craque argentino, no Camp Nou. Jordi Alba completou o placar da vitória.

Após ser goleado pelo Paris Saint-Germain (4 a 1) e empatar com o Cádiz (1 a 1), o Barcelona deu um respiro na crise e chegou aos 50 pontos, em terceiro lugar no Campeonato Espanhol. Está, assim, a cinco do Atlético de Madrid, e a dois do Real Madrid, além de ter vantagem de dois para o Sevilla. O Elche, por sua vez, é o penúltimo colocado, com 21. E Messi ocupa a artilharia do Espanhol com 18 gols.

Foi, assim, o 14.º jogo seguido do Barcelona sem derrota no Espanhol. E o time conseguiu se recuperar rapidamente do tropeço no compromisso anterior. Mas não foi tão fácil de conquistar, tanto que os times foram ao intervalo com o placar empatado em 0 a 0, com o goleiro do Elche, Badia, sendo o destaque do primeiro tempo, com duas defesas difíceis em finalizações de Trincão.

Mas não conseguiu parar Messi no começo do segundo tempo. Logo aos 2 minutos, o argentino recebeu a bola na intermediária, avançou em velocidade e tabelou com Braitwhaite, que devolveu de calcanhar. Na cara do gol, o argentino bateu para as redes: 1 a 0.

O segundo gol saiu aos 23. Dessa vez De Jong fez grande jogada individual pela esquerda e cruzou para Messi, que, dentro da área, cortou dois zagueiros e finalizou, ampliando o placar.

O terceiro veio logo depois, aos 27. Dessa vez, Messi lançou Braitwhaite, que escorou de cabeça para Jordi Alba chegar batendo, definindo o placar em 3 a 0. E o Barcelona só não marcou mais vezes porque Griezmann perdeu várias chances no fim.

O Barcelona voltará a jogar no sábado, quando vai visitar o Sevilla. Já o Elche, também fora de casa, terá pela frente o Granada, no domingo, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol.

