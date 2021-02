Gabriel Veron revela satisfação pela chance de disputar 1ª final pelo Palmeiras

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O atacante Gabriel Veron vive uma semana especial. Após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda, o jogador aguarda a oportunidade de defender pela primeira vez a equipe profissional do Palmeiras em uma decisão. A final da Copa do Brasil diante do Grêmio, a partir do próximo domingo, vai marcar a estreia do atleta de 18 anos em partidas dessa importância.

Continua depois da publicidade

Promovido ao time principal no início do ano passado, Veron não conseguiu jogar as finais do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores porque estava machucado. A última lesão lhe afastou por três semanas e o tirou até mesmo da disputa do Mundial de Clubes, do qual foi cortado da delegação dias antes da estreia. Recuperado, o atacante voltou a treinar normalmente com o time nesta semana.

O primeiro jogo será em Porto Alegre e o segundo no Allianz Parque. “Estou feliz por estar de volta. Infelizmente não conseguir jogar nenhuma final, mas sempre estive com o grupo e dando o meu máximo, tentando ajudar de alguma forma. Na Copa do Brasil estarei disponível para o treinador”, comentou Veron. As finais da Copa do Brasil serão disputadas nos dois próximos domingos.

Advertisement

Veron lamentou que as seguidas lesões em 2020 tenham atrapalhado a sua evolução. Ele disputou nesta temporada 35 partidas oficiais e marcou nove gols. “O primeiro ano como profissional foi de muito aprendizado. Fiquei um tempo machucado, mas faz parte. Talvez seja pela adaptação”, disse o jogador.

Continua depois da publicidade

Antes de enfrentar o Grêmio no domingo, o Palmeiras encerra a participação no Campeonato Brasileiro diante do Atlético-MG, nesta quinta, no Mineirão. O último treino da equipe para a partida foi nesta quarta, na Academia de Futebol. A novidade foi a presença do volante Danilo, preservado dos dois últimos compromissos.

Ciro Campos

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].