Emissões de R$ 155,35 bi foram as maiores para um mês de janeiro, diz Tesouro

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O coordenador-geral de operações da dívida pública do Tesouro Nacional, Luis Felipe Vital, destacou nesta quarta-feira que a emissão de R$ 155 bilhões em títulos em janeiro foi o maior volume da história para o primeiro mês do ano. Já os resgates somaram R$ 148 bilhões no mês passado.”É primeira vez que tivemos uma emissão líquida em janeiro, mês marcado por resgates. Janeiros são meses que concentram volumes maiores de vencimentos”, acrescentou.

Continua depois da publicidade

Vital destacou ainda que o custo médio acumulado em 12 meses da DPF – que caiu de 8,37% ao ano para 8,29% ao ano em janeiro – é o menor da série histórica.

O Tesouro Nacional encerrou o mês de janeiro com R$ 805,68 bilhões no chamado “colchão da dívida”, a reserva de liquidez feita para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros.

Advertisement

“O colchão observado em janeiro é suficiente para mais de 6 meses de vencimentos”, detalhou Vital.

Continua depois da publicidade

Eduardo Rodrigues e Idiana Tomazelli

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].