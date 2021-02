Ajufe organiza evento com dicas para juízes migrarem aos EUA após aposentadoria

Por Estadão - Estadão 10

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) promove nesta quarta-feira, dia 24, um seminário virtual com dicas para os magistrados que planejam fazer as malas rumo aos Estados Unidos após a pendurarem a toga. “Ajufe organiza webinário para associados descobrirem como se planejar para migrar aos EUA após a aposentadoria”, diz o panfleto digital do evento. O webinário será restrito aos associados da entidade. Quem participar, poderá ouvir conselhos de uma empresa de consultoria especializada em imigração e negócios. O evento interno faz parte de um ciclo de palestras sobre educação financeira, informou a associação.

