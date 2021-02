Juros: curva tem alívio com IPCA-15 abaixo da mediana e dólar fraco

Por Estadão - Estadão 7

Os juros futuros operam em leve queda em toda a curva, refletindo o dólar em baixa ante o real em dia mais positivo no exterior e o resultado fraco do IPCA-15, que subiu 0,48% em fevereiro, de 0,78% em janeiro, ficando abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de alta de 0,50%. Às 9h09, o Di para janeiro de 2022 recuava para 3,43%, de 3,47%, enquanto o vencimento para janeiro de 2023 caía para mínima de 5,14%, de 5,19% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2027 cedia para 7,46%, de 7,50% no ajuste anterior.

