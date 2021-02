Hong Kong anuncia pacote fiscal de US$ 15,4 bilhões para incentivar economia

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O governo de Hong Kong anunciou um pacote fiscal de US$ 15,4 bilhões para fomentar a recuperação da atividade em 2021, após uma recessão no ano passado. As medidas anunciadas nesta quarta-feira incluem renúncias fiscais, empréstimos a desempregados e vouchers de consumo.

Continua depois da publicidade

O ministro da Fazenda de Hong Kong, Paul Chan, disse que o pacote visa a estabilização da economia. Ele previu crescimento de 3,5% a 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, após uma contração de 6,1% em 2020.

Desempregados residentes em Hong Kong terão acesso a empréstimos de até US$ 10,3 mil, com um ano de carência e juros de 1%. Os vouchers de US$ 645 também serão distribuídos a moradores para incentivar o consumo.

Associated Press

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].