Karol Conká é eliminada do BBB 21 com rejeição recorde de 99,17%

Karol Conká deixou o BBB 21 na noite desta terça-feira, 23, após receber 99,17% dos votos, recorde de rejeição em um Paredão no Big Brother Brasil. Arthur e Gilberto, que disputavam com a rapper a vaga para continuar no reality show, receberam 0,54% e 0,29%, respectivamente, dos votos.

É a segunda vez nesta edição que o recorde de rejeição em um Paredão, triplo ou duplo, é quebrado. Aliado de Karol no jogo, o primeiro participante a chegar na marca foi Nego Di ao deixar a atração da Globo no terceiro Paredão com 98,76% dos votos.

Redação

Estadao Conteudo

