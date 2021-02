Palmeiras repudia ataques racistas após vídeo do lançamento da nova camisa

Por Estadão - Estadão 10

O Palmeiras se posicionou na noite terça-feira após ataques racistas nas redes sociais relacionados ao vídeo de lançamento da nova camisa quadriculada. A campanha do clube e da Puma, fornecedora de material esportivo da equipe, contou com atores negros para apresentar o manto.

“Repudiamos os ataques racistas relacionados ao vídeo de lançamento da nova camisa. Atuamos firmemente no sentido de coibir quaisquer manifestações discriminatórias em nossas dependências, bem como, difundimos tais valores perante os torcedores e sociedade em geral”, publicou o Palmeiras.

“O Palmeiras é de Todos é o nosso posicionamento institucional. O clube tem 16 milhões de torcedores e não faz qualquer distinção de raça, religião, gênero ou classe social”, completou.

Os ataques racistas no anúncio da camisa do Palmeiras foram denunciados pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol, perfil criado para monitorar e divulgar casos de racismo.

A estreia da camisa será no primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Grêmio, em Porto Alegre. Antes do confronto decisivo, o Palmeiras joga diante do Atlético-MG, no Mineirão, pelo Brasileirão, no encerramento do torneio.

Interessados no novo uniforme palmeirense poderão adquirir a peça por R$ 269,00. O item de tamanho infantil é um pouco mais barato e pode ser encontrado por R$ 259,00

