Desfalques não tiram a confiança de Zidane para o duelo com a Atalanta na Itália

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A campanha irregular do Real Madrid nas últimas competições não tira a confiança do técnico Zinedine Zidane para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, diante da Atalanta, em Bérgamo. O francês, inclusive, sonha até com uma vaga na final da competição.

Continua depois da publicidade

“O clima está muito bom. Nós nos preparamos muito bem e queremos fazer um bom jogo. Temos a esperança de conseguir dar o nosso melhor. Encaramos este duelo como uma final. Temos como objetivo chegar à final”, disse o treinador francês, que não se abala com as ausências na equipe e considera pouco um empate no campo do adversário.

“Sempre entramos em campo para vencer, nunca estaremos satisfeitos com menos. É verdade que temos muitos desfalques, muitos jogadores indisponíveis, mas é inevitável, é a situação que temos”, afirmou Zidane, referindo-se a Karim Benzema, Sergio Ramos ou Dani Carvajal.

Advertisement

A falta de descanso e de pré-temporada são apontados como problemas por Zidane, mas não tiram seus entusiasmo para o jogo na Itália. “Há jogadores que não estão, mas há outros que estão e vamos jogar com eles. Foi boa a preparação e teremos de continuar a não permitiu muitas oportunidades ao adversário e ao mesmo tempo para criar as nossas chances.”

Continua depois da publicidade

Zidane considera uma missão complicada enfrentar a Atalanta em seus domínios. “Será um jogo difícil para o Real Madrid. É preciso entrar em campo com atitude e sempre queremos mostrar que somos uma equipe forte, poderosa, mas nem sempre é fácil.”

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].