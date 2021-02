Em cidade alagada do AC, médico usa barco para atender criança

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

Com fortes enchentes na última semana, dez das 22 cidades do Acre tiveram transbordamentos de rios. A região ainda vive surto de dengue e covid-19, com falta de leitos em todo o Estado e, na fronteira, imigrantes não conseguem deixar o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro prevê visita ao Estado amanhã.

Continua depois da publicidade

Em meio à velocidade de elevação do nível do Rio Tarauacá, na cidade de mesmo nome, uma imagem chamou a atenção: o médico Rodrigo Damasceno realizava o atendimento de uma criança de 2 anos em uma rua alagada. O flagrante foi feito por um dos moradores do bairro da Praia, um dos mais atingidos pela cheia.

“A situação era tão crítica que saí pelas ruas alagadas de barco, prestando auxílio, fazendo atendimentos. Temos um trabalho voluntário que atende a comunidade gratuitamente, todos os meses. Sempre escolhemos um bairro e fazemos a atividade de atendimento médico especializado”, conta Damasceno.

Advertisement

De barco, ele circulou por todos os bairros alagados. “Na hora em que atendi aquele menino, eu estava dentro da água porque tinha acabado de sair de uma casa”, conta. “Montei uma espécie de consultório ali mesmo, com a assistente.” Com a divulgação da foto, ele recebeu muitas mensagens de colegas. “Muita gente, de vários Estados e até de fora, me mandou mensagem comentando”, diz.

Continua depois da publicidade

Os municípios de Tarauacá e Sena Madureira estão com 70% do território tomado pela água. Cerca de 150 mil acrianos foram afetados. Nas duas principais cidades, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, há cerca de 4,3 mil desabrigados e desalojados.

Enquanto o Estado registra 54,7 mil casos do coronavírus, também enfrenta um surto de dengue, o que causa a saturação dos sistemas de saúde público e privado. Há falta de leitos de enfermaria, serviço semi-intensivo e de UTI, segundo a Secretaria de Saúde do Acre.

Ontem, o governo colocou todos os 22 municípios na bandeira vermelha, em que só serviços essenciais podem abrir. “É claro que as pessoas vão falar do cansaço, das restrições, mas quando a realidade se impõe é necessário tomarmos decisões. Precisamos pensar na saúde da população em geral”, diz Osvaldo Leal, que gerencia o Hospital de Campanha. O governo pediu ajuda à União para transferir pacientes para outros Estados.

Continua depois da publicidade

No limite

Bolsonaro prevê cumprir agenda no Acre amanhã. Há a possibilidade de visita à cidade de Assis Brasil, na fronteira com o Peru, para acompanhar a situação dos imigrantes.

Com as fronteiras fechadas por causa da pandemia, estrangeiros não conseguem deixar o País. Assis Brasil teve aumento de quase 1.000% de imigrantes, segundo a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre. Grupos chegam todos os dias à cidade, em busca de seguir viagem para os Estados Unidos. O número pulou de 5 para 50 por dia.

São ao menos 450 imigrantes, entre crianças e adultos, acampados na Ponte da Amizade, que liga Assis Brasil à peruana Iñapari. De um lado, os imigrantes, muitos deles haitianos e venezuelanos, tentam furar o bloqueio de pelo menos 100 militares da tropa de choque peruana.

O haitiano Miguel Moendestin espera há quase um mês para atravessar a fronteira com a mulher e uma filha de 3 anos, mas já perdeu a esperança. Agora, já pensa em voltar para Santa Catarina e tentar outro emprego. “Como não tenho trabalho, estou ficando sem dinheiro para manter minha família. Não posso ficar nessa situação.” O governo do Acre já ofereceu fretamento de ônibus para levar os imigrantes de volta às cidades brasileiras de onde vieram.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

João Renato Jácome, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].