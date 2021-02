Juventus vence, sobe para 3º e Cristiano Ronaldo reassume artilharia do Italiano

Por Estadão - Estadão 8

A Juventus conseguiu uma fácil vitória para assumir o terceiro lugar no Campeonato Italiano. Atuando em casa, contou com dois gols de Cristiano Ronaldo, ambos de cabeça, para derrotar o Crotone por 3 a 0, em partida válida pela 23.ª rodada, disputada nesta segunda-feira.

O triunfo deixa a Juventus com 45 pontos, atrás da líder Inter de Milão, com 53, e do Milan, com 49, ambos com um jogo a mais. Já o Crotone é o lanterna da competição, com apenas 12.

A boa atuação individual foi importante para Cristiano Ronaldo na briga pela artilharia do Campeonato Italiano com Lukaku. O português retomou o posto, com 18 gols, contra os 17 do atacante belga da Inter de Milão.

Apesar da diferença técnica entre as equipes, a Juventus demorou a deslanchar na partida, a ponto de a primeira chance perigosa do jogo ter sido do time visitante, em finalização de Reca. E quando começou a criar, falhou nas finalizações: Cristiano Ronaldo perdeu uma chance clara aos 27, De Ligt bateu perto da meta aos 32 e Ramsey acertou o travessão, de cabeça, aos 37.

Mas aos 38 a Juventus marcou. E com o seu artilheiro, de cabeça, após cruzamento de Alex Sandro. Também de cabeça, Reca quase igualou o placar na sequência. Só que o português não perdeu outra chance. Aos 45, Cordaz espalmou a sua finalização, mas Ramsey cruzou para o craque, que subiu muito alto e testou para as redes. E Cristiano ainda desperdiçou oportunidade clara aos 47.

A partida, que já não tinha um ritmo muito forte no primeiro tempo, caiu ainda mais na etapa final. O craque português seguiu dando trabalho a Cordaz, mas quem marcou foi McKeenie, após bate-rebate na grande área depois de cobrança de escanteio, aos 20 minutos. A Juventus ainda poderia ter feito mais, mas não acelerou suas ações ofensivas, se contentando com o placar de 3 a 0.

A Juventus voltará a jogar no sábado, quando visitará o Verona, pela 24.ª rodada. No dia seguinte, o Crotone receberá o Cagliari.

