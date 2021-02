Exército do Iraque confirma ataque de foguetes à zona onde fica embaixada dos EUA

Por Estadão - Estadão 5

Pelo menos três foguetes atingiram a Zona Verde de Bagdá, no Iraque, nesta segunda-feira sem causar nenhuma morte, disse o Exército iraquiano em um comunicado. Dois oficiais de segurança iraquianos disseram que o alvo da ofensiva era a embaixada americana no país. Eles falaram sob condição de anonimato, de acordo com os regulamentos.

A nota dos militares informou que não houve vítimas e que uma investigação estava em andamento. Houve pequenos danos materiais, incluindo um veículo danificado.

A Zona Verde abriga embaixadas estrangeiras e é a sede do governo do Iraque.

O ataque foi o terceiro contra a presença americana no Iraque em uma semana. Um empreiteiro da coalizão liderado pelos EUA foi morto e outros civis ficaram feridos em um ataque com foguete fora do aeroporto internacional de Irbil na última terça-feira.

No sábado, foguetes feriram funcionários que trabalhavam para uma empresa de defesa dos EUA na base aérea de Balad, na província de Salahaddin.

Associated Press

