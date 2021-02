Guarani contrata Andrigo, meia que recusou Barcelona, e chega a nove reforços

Por Estadão - Estadão 12

A diretoria do Guarani anunciou a contratação do meia Andrigo. Ele é a nona contratação alviverde para a temporada de 2021 – antes chegaram os zagueiros Thales e Airton, o meia Tony, os volantes Índio e Rodrigo Andrade, o goleiro Rafael Martins, o atacante Júlio César e o lateral-direito Éder Sciola. “O atleta chega com contrato definitivo, válido até o final da Série B do Brasileiro de 2021”, explicaram os bugrinos através de nota oficial.

Andrigo, de 25 anos, estava no CSA, pelo qual marcou dois gols em 29 jogos, entre Campeonato Alagoano de 2020, Série B de 2020 e fase preliminar da Copa do Nordeste de 2021. Soma passagens por Atlético Goianiense, Ceará, Sport, Vitória e Figueirense.

O meio-campista, porém, é cria da base do Internacional, pelo qual estreou entre os profissionais em 2015 e onde permaneceu até 2017. Em 2010, quando tinha apenas 15 anos, chegou a ir à Espanha negociar com o Barcelona, mas optou por permanecer no clube gaúcho.

Na primeira fase do Campeonato Paulista, o Guarani está no Grupo D ao lado de Mirassol, Santos e São Caetano. A estreia bugrina está prevista para o dia 1.º de março, uma segunda-feira, às 20 horas, contra o Ituano, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

