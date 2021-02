Medvedev sobe para 3º no ranking com vice na Austrália; Djokovic lidera com folga

Por Estadão - Estadão 7

O russo Daniil Medvedev não conquistou o título do Aberto da Austrália, que ficou com o sérvio Novak Djokovic, mas a campanha do vice-campeonato no primeiro Grand Slam da temporada, em Melbourne, rendeu bons frutos no ranking da ATP. Na atualização divulgada nesta segunda-feira, subiu da quarta para a terceira colocação, a sua melhor na carreira, ultrapassando o austríaco Dominic Thiem.

Agora com 9.735 pontos, deixou o tenista da Áustria para trás com 9.125 e de quebra se aproximou bastante do espanhol Rafael Nadal na briga pela segunda posição. Eliminado nas quartas de final pelo grego Stefanos Tsitsipas, o atual número 2 do mundo tem apenas 115 pontos a mais.

A liderança, com bastante folga, segue com Djokovic. Com o título no Aberto da Austrália, o sérvio manteve seus 12.030 pontos e irá manter a ponta além do dia 8 de março. Com isso, atingirá a marca de 311 semanas como número 1, superando o recorde de 310 que pertence ao suíço Roger Federer, atualmente em quinto lugar.

Antes mesmo do Grand Slam em Melbourne já era sabido que Djokovic manteria a primeira colocação até o final do torneio e chegaria à marca de 310 semanas no topo no dia 1.º de março. No entanto, havia a possibilidade de Nadal reduzir a diferença e tentar tomar a posição do sérvio nas três semanas subsequentes, chance que já não existe mais.

Há ainda a projeção não oficializada pela ATP de que Djokovic não terá a sua liderança ameaçada até o dia 4 de abril, após a disputa do Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Isso garantiria ao atual número 1 do mundo a marca de pelo menos 314 semanas no topo do ranking.

Quem mais subiu na lista desta segunda-feira foi o russo Aslan Karatsev. Vindo do qualifying, ele chegou às semifinais do Aberto da Austrália, quando caiu para Djokovic, e ganhou 72 posições. É agora o número 42 do mundo.

BRASIL – A boa campanha em Melbourne, com semifinal em um ATP 250 e a segunda rodada no Grand Slam australiano, fez com que o brasileiro Thiago Monteiro se mantivesse na 74.ª colocação do ranking da ATP. Ele tem 929 pontos e ganharia uma posição se não fosse o grande desempenho de Karatsev.

O segundo melhor tenista do Brasil é Thiago Wild, que perdeu duas posições e agora ocupa o 119.º lugar. João Menezes, que precisa estar entre os 300 melhores do mundo até o final de junho para confirmar sua vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, caiu 10 colocações e está em 199.º.

Confira o ranking da ATP:

1.º – Novak Djokovic (SER) – 12.030 pontos

2.º – Rafael Nadal (ESP) – 9.850

3.º – Daniil Medvedev (RUS) – 9.735

4.º – Dominic Thiem (AUT) – 9.125

5.º – Roger Federer (SUI) – 6.630

6.º – Stefanos Tsitsipas (GRE) – 6.595

7.º – Alexander Zverev (ALE) – 5.615

8.º – Andrey Rublev (RUS) – 4.609

9.º – Diego Schwartzman (ARG) – 3.480

10.º – Matteo Berrettini (ITA) – 3.480

11.º – Denis Shapovalov (CAN) – 2.910

12.º – Gaël Monfils (FRA) – 2.860

13.º – Roberto Bautista (ESP) – 2.710

14.º – Milos Raonic (CAN) – 2.630

15.º – David Goffin (BEL) – 2.600

16.º – Pablo Carreño (ESP) – 2.585

17.º – Grigor Dimitrov (BUL) – 2.575

18.º – Fabio Fognini (ITA) – 2.535

19.º – Félix Auger-Aliassime (CAN) – 2.516

20.º – Stan Wawrinka (SUI) – 2.365

74.º – Thiago Monteiro (BRA) – 929

119.º – Thiago Wild (BRA) – 605

199.º – João Menezes (BRA) – 353

