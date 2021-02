Brasil tem 5,85 milhões de pessoas vacinadas, aponta consórcio de imprensa

Por Estadão - Estadão 14

O número de pessoas vacinadas contra a covid-19 no Brasil chegou neste domingo, 21, a 5.853.753, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. A quantidade representa 2,76% da população total do País.

Nas últimas 24 horas, 42.225 pessoas receberam a primeira dose e 56.376 tiveram aplicação da segunda. Do total de vacinados, 1.172.208 receberam a segunda dose do imunizante, 0,55% da população.

Para tentar dar agilidade ao processo de vacinação no Brasil, neste domingo, o Ministério da Saúde resolveu solicitar de forma pública ao Palácio do Planalto um auxílio para a compra de novas vacinas contra a covid-19. A pasta, comandando pelo general Eduardo Pazuello, declarou por meio de nota que deseja comprar imunizantes da Janssen e da Pfizer, mas que as propostas apresentadas pelas empresas vão além de sua capacidade de prosseguir as negociações para contratação. Por isso, recorreu à Casa Civil.

Além de pedir orientação de forma aberta, o Ministério disse esperar uma resposta do Planalto entre segunda-feira, 22, e sexta-feira, 26, para saber como deve proceder para solucionar impasses nas negociações iniciadas em abril do ano passado com os dois laboratórios. De acordo com a Saúde, as transações estão “emperradas” por falta de flexibilidade das empresas.

