Na despedida de Cuca, Santos empata no fim com o Fluminense na Vila Belmiro

Falta apenas um jogo para o Santos fechar sua campanha no Brasileirão. Mas o técnico Cuca encerrou sua terceira passagem pelo clube neste domingo. Ele queria sair vitorioso na última apresentação do time sob seu comando, na Vila Belmiro, já que não o dirigirá em Salvador, contra o Bahia. Mas a equipe jogou mal, bem abaixo do esperado, e só conseguiu buscar o empate no fim, contra o Fluminense, por 1 a 1.

Depois do vice-campeonato da Libertadores, Cuca alegou desgaste no Santos e optou por sair. Também enfrenta problemas de saúde na família. Deve passar o bastão para o argentino Ariel Holan, que estava na Universidad Católica e fez sucesso no Independiente.

Já sem Cuca na quinta-feira, o Santos visitará o Bahia e tentará fechar o Brasileirão com seis jogos de invencibilidade, após ganhar duas e empatar três nas últimas rodadas. Depois de cair diante do Palmeiras na Libertadores, o time somou pontos em todos os jogos.

Cuca decidiu antecipar sua despedida para esse domingo e deu adeus em um jogo sem brilho, no qual reclamou da arbitragem e até discutiu com a comissão técnica do rival. No fim, festejou a saída sem derrota.

Um alívio, pois sofreu bem mais que o esperado diante de um Fluminense bem postado e que dominou a partida em grande parte dos 90 minutos e merecia a vitória. O placar foi movimentado na Vila Belmiro na primeira finalização. Marcos Felipe deu um chutão para o ataque e Fred ganhou a disputa. Luiz Henrique recebeu e serviu Lucca, que bateu no canto de João Paulo.

A subida de Fred com o defensor santista provocou uma enorme reclamação de Cuca e de todo o banco de reservas. O treinador questionou o árbitro se a bola não tocou no braço do centroavante. O VAR confirmou o gol, mas a bronca seguiu por um bom tempo.

Necessitando da vitória, o Santos não conseguia se encontrar em campo seu o venezuelano Soteldo. O meia-atacante estava no banco de reservas. Fred, exigiu uma bela defesa de João Paulo. O goleiro salvou o que seria o segundo gol dos cariocas.

Marinho estava apagado em campo e, estranhamente, nem nas cobranças de faltas estava se colocando à disposição. O Santos teve duas oportunidades nas jogadas de bola parada próximas da entrada da área e Felipe Jonatan foi quem cobrou, ambas, sem perigo.

Repetindo o que deu certo diante do Corinthians, Cuca voltou do intervalo com Soteldo. Madson também entrou. O baixinho tinha um proteção na coxa direita, a mesma que o fez atuar por apenas 17 minutos no clássico. Na oportunidade, ele colaborou na jogada do gol da vitória antes de sair. Repetiria o feito?

A missão era mais complicada pois o placar era contrário e apenas uma vitória interessava. Sem contar o momento muito melhor e a confiança em alta do Fluminense. Adversidades que exigiam superação dos santistas.

Em uma partida bastante disputada e com jogadores por ora confundindo vontade com entradas duras, sobrava disposição e imposição física, mas carecia técnica e chances. Ninguém conseguia colocar os goleiros para trabalhar ou mesmo conseguia esquentar o jogo.

Somente aos 32 minutos da etapa final, o Santos conseguiu criar um lance de perigo. Felipe Jonatan chutou de fora da área e Marcos Felipe mandou para escanteio. Após a cobrança, Luan Peres cabeceou pelo alto.

A vida do Fluminense era tranquila até o zagueiro Nino fazer enorme besteira. Já na reta final da partida, recebeu amarelo por uma falta em Bruno Marques e não aceitou. Ofendeu o árbitro e levou vermelho.

Na cobrança da falta, Jean Mota empatou em seu primeiro toque na bola. Mesmo sem merecer, o Santos buscou um precioso ponto na Vila Belmiro. Um empate que custou o G4 aos cariocas e sem muito para o Santos comemorar no adeus de Cuca.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 FLUMINENSE

SANTOS – João Paulo; Pará, Luiz Felipe (Madson, depois Bruno Marques), Luan Peres, Felipe Jonatan; Alisson, Vitor Balieiro (Jean Mota) e Sandry; Marcos Leonardo (Soteldo), Marinho e Lucas Braga (Angelo). Técnico: Cuca.

FLUMINENSE – Marcos Felipe; Calegari, Nino Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Hudson), Yago Felipe e Nenê (André); Luiz Henrique (Michel Araújo), Lucca (Yuri) e Fred (John Kennedy). Técnico: Marcão.

GOLS – Lucca, aos 16 minutos do primeiro tempo; Jean Mota, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Luiz Felipe, Jean Mota e Bruno Marques (Santos); Nino, Yago Felipe, Fred e Egídio (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO – Nino (Fluminense).

ÁRBITRO – Sávio Pereira Sampaio (MG).

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).

