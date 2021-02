Tumulto marca chegada do Flamengo ao Maracanã para jogo com o Inter

Por Estadão - Estadão 10

Um tumulto que incluiu uso de bombas de gás lacrimogêneo marcou a chegada da delegação do Flamengo ao Maracanã, onde o time enfrenta o Internacional a partir das 16h deste domingo pela penúltima rodada do Brasileirão. A confusão aconteceu quando houve a tentativa de dispersar centenas de torcedores rubro-negros, que foram ao local para recepcionar a equipe.

Os torcedores começaram a chegar ao Maracanã no início da tarde. Uma intensa aglomeração pode ser vista na passarela que dá acesso à arena. Chamou a atenção o fato de, não bastasse a enorme quantidade de pessoas reunidas em meio à pandemia, que a maioria não usava máscaras de proteção.

Já dentro do estacionamento do estádio, foi possível ver algumas latinhas de cerveja em cima do ônibus do Flamengo, resultado da “festa” promovida pela torcida. Após a chegada, os torcedores foram aos poucos se dispersando. Ainda não há informações sobre feridos.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

