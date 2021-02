Protestos contra Bolsonaro são realizados em várias cidades pelo Brasil

Por Estadão - Estadão 23

Protestos contra o presidente Jair Bolsonaro estão sendo registrados em cidades brasileiras neste domingo. As manifestações são coordenadas pelos movimentos Brasil Popular e Povo Sem Medo e contam com o apoio de movimentos sociais, frentes partidárias e sindicatos. A pauta de reivindicações inclui a garantia da vacina contra a covid-19 para toda a população e a retomada do auxílio emergencial, além do impeachment de Bolsonaro.

Em Brasília, a carreata começou por volta das 11h e ocupava três faixas da Esplanada dos Ministérios. Na manifestação de Recife, motoristas saíram da Praça da Macaxeira em direção ao bairro de Boa Viagem, na zona sul da capital pernambucana.

Na capital paulista, a manifestação ocorreu no sábado (20), com concentração no estacionamento do Pacaembu. Neste domingo, cidades do interior como Marília e Ribeirão Preto tiveram carreatas. Nas redes sociais, havia eventos programados em pelo menos 12 Estados, além do Distrito Federal.

