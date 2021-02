Ceará vence o rebaixado Coritiba e garante vaga na Sul-Americana

Por Estadão - Estadão 5

O Ceará jogará a Copa Sul-Americana em 2021. Neste sábado, o time venceu o rebaixado Coritiba, por 2 a 0, no Couto Pereira, pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e carimbou o passaporte. Felipe Vizeu e Saulo Mineiro fizeram os gols do triunfo, ambos no segundo tempo.

O resultado deixou o Ceará na décima colocação com 49 pontos, sem riscos de ficar fora do grupo seis classificados ao torneio. O Coritiba, por sua vez, se manteve na vice-lanterna com 31 pontos, já pensando na sua volta à Série B.

O Coritiba foi melhor no primeiro tempo e chegou a fazer dois gols, ambos anulados. Logo no primeiro minuto de jogo, Mattheus Oliveira superou Richard, mas foi flagrado em impedimento. Aos 15 minutos, os donos da casa voltaram a aparecer. Robson aproveitou cruzamento e chutou na rede pelo lado de fora.

O Ceará acordou aos 24 minutos e Lima fez Arthur trabalhar em uma grande defesa. No minuto seguinte, Richard parou o bom chute de Neílton. O atacante, aos 34, acertou o ângulo e balançou as redes do Ceará, mas, com a ajuda do VAR, o gol foi anulado. A bola havia saído no início do lance.

No segundo tempo, o Ceará voltou mais disposto e abriu o marcador logo aos 5 minutos. Léo Chu cruzou e Felipe Vizeu completou para as redes do Coritiba. O atacante quase ampliou aos 7, mas Arthur fez grande defesa após chute colocado. Aos 28 minutos, o Ceará ampliou. Pedro Naressi deu toque de calcanhar para Saulo Mineiro que encheu o pé e marcou um belo gol.

A 38.ª rodada será toda disputada na próxima quinta-feira, às 21h30. O Coritiba visitará o Atlético-GO no estádio Antônio Accioly, enquanto o Ceará receberá o lanterna e rebaixado Botafogo no Castelão, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 2 CEARÁ

CORITIBA – Arthur; Jonathan, Sabino (Henrique Vermudt), Rhodolfo e Guilherme Biro (Luiz Henrique); Nathan Silva (Hugo Moura), Matheus Bueno e Mattheus Oliveira (Cristiano); Robson, Neilton e Osman (Ricardo Oliveira). Técnico: Gustavo Morínigo.

CEARÁ – Richard; Eduardo, Tiago Pagnussat, Klaus e Bruno Pacheco (Wescley); Charles, Pedro Naressi (Kelvyn) e Vina; Lima (William Oliveira), Léo Chú (Rick) e Felipe Vizeu (Saulo Mineiro). Técnico: Guto Ferreira.

GOLS – Felipe Vizeu, aos 5, e Saulo Mineiro, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS Nathan Silva (Coritiba).

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

