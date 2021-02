Botafogo anuncia contratação do atacante Ronald, primeiro reforço para 2021

Por Estadão - Estadão 11

O Botafogo anunciou neste sábado a contratação do atacante Ronald, de 24 anos. O jogador estava no Botafogo-SP e firmou um acordo válido até 31 de maio de 2023. É o primeiro reforço confirmado pela equipe para a temporada 2021.

Ao canal de vídeos do clube carioca, Ronald, de 24 anos, deu suas primeiras declarações como jogador da equipe comandada pelo técnico Marcelo Chamusca, também recém-contratado.

“Estou muito feliz e motivado com a oportunidade de vestir a camisa do Botafogo. Podem esperar raça, empenho, determinação, um cara trabalhador, guerreiro, que nunca vai faltar desempenho dentro de campo. Minhas características são bastante velocidade, drible e finalização”, afirmou Ronald, que costuma atuar pelas pontas.

O atleta, nascido em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), foi revelado pelo Internacional e depois atuou duas temporadas no Boavista, de Portugal. Após a passagem europeia, voltou ao Brasil para atuar no Botafogo-SP, equipe rebaixada para a Série C.

Neste mês, o Botafogo, lanterna do Brasileirão, teve confirmada, de forma antecipada, a sua terceira queda à Série B na história. Por isso, já se prepara para a nova realidade ao anunciar seus primeiros reforços e planos.

