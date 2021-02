Arão é relacionado pelo Flamengo e Michael fica fora da 'decisão' contra o Inter

Por Estadão - Estadão 18

O Flamengo divulgou neste sábado, em suas redes sociais, a lista de relacionados para o duelo deste domingo com o Internacional, no Maracanã, e surpreendeu ao incluir o volante William Arão, mesmo com o jogador ainda em recuperação de fratura em um dedo do pé esquerdo.

Apesar de Arão ter sido relacionado, a chance de o volante participar do confronto é mínima. Ainda assim, como o técnico Rogério Ceni o incluiu na lista, só haverá uma certeza da sua ausência com a divulgação da escalação.

O time ainda sofreu uma baixa para o confronto com o Inter, do atacante Michael, lesionado. “Com um corte no dedão do pé esquerdo, sofrido pouco antes do treino, no CT, o atleta Michael (atacante) não foi relacionado”, comunicou o Flamengo.

Embora o Campeonato Brasileiro tenha adotado há quase duas décadas o sistema de pontos corridos, há certas partidas que lembram muito a tensão e o clima de mata-mata. Na reta final da edição de 2020, o líder Inter e o segundo colocado Flamengo vão travar um embate decisivo a partir das 16 horas deste domingo, no Maracanã.

No confronto direto, válido pela penúltima rodada do Brasileirão, os gaúchos estão na frente, com 69 pontos e um de vantagem para os cariocas. Se o Inter vencer, será campeão nacional com uma rodada de antecedência.

Confira a lista de relacionados do Flamengo para o jogo contra o Inter:

Goleiros: César e Hugo;

Zagueiros: Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan e Rodrigo Caio;

Laterais: Filipe Luís, Isla, João Lucas, Matheuzinho e Renê;

Volantes: Gerson, João Gomes e Willian Arão;

Meias: Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro e Pepê;

Atacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, Rodrigo Muniz e Vitinho.

