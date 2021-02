Botafogo anuncia Marcelo Chamusca, especialista em acessos, para a Série B

Por Estadão - Estadão 14

Advertisement

Advertisement

O Botafogo tem novo técnico. O clube anunciou nesta sexta-feira, acordo com Marcelo Chamusca para a vaga de Eduardo Barroca, demitido após a confirmação do rebaixamento à Série B. O clube aposta no bom trabalho do treinador, especialista em acessos, para retornar à primeira divisão.

Continua depois da publicidade

Chamusca desembarca no Rio com mais dois integrantes para a comissão técnica. Caio Autuori, filho do técnico Paulo Autuori, do Athletico-PR, será seu auxiliar e Roger Gouveia, o preparador físico. “Marcelo Chamusca é o novo técnico do Botafogo! Seja bem-vindo ao Clube Mais Tradicional, Professor!”, postou o clube carioca.

Chamusca fez excelente trabalho com o Cuiabá na Série B e também na Copa do Brasil, na qual eliminou o próprio Botafogo. O time do Mato Grosso foi um dos promovidos à elite, mas o técnico saiu antes do fim da competição para comandar o Fortaleza, onde não foi bem.

Advertisement

Aos 54 anos, o treinador que chega com a missão de reconduzir o Botafogo à elite, já tem outros acessos na carreira. Ele levou o Salgueiro para a Série C em 2013, o Guarani para a Série B em 2016 e o Ceará para a primeira divisão em 2017.

Continua depois da publicidade

Será sua segunda passagem pelo Botafogo. Em 2005, ele foi auxiliar do irmão Péricles Chamusca. Além dele, o Botafogo também negociava com Rodrigo Santana.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].