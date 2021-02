Guarani encaminha contratação do zagueiro Airton, ex-Ponte Preta

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

Depois do volante Bruno Reis e do atacante Júlio César, o Guarani deve anunciar nos próximos dias mais um reforço com passagem pela rival Ponte Preta. Trata-se do zagueiro Airton, de 30 anos.

Continua depois da publicidade

O defensor tem contrato com o Avaí, mas não está nos planos do técnico Claudinei Oliveira e por isso será emprestado até o fim do próximo Brasileiro da Série B. Faltam apenas detalhes burocráticos para que o negócio seja concretizado.

Airton perdeu espaço no Avaí ao longo da última Série B e ainda se envolveu em uma confusão com torcedores ao ser flagrado em uma casa noturna quando o clube não vivia bom momento no campeonato. Foram 24 jogos e dois gols na temporada 2020.

Advertisement

Ex-Rio Branco, Guaratinguetá, Mogi Mirim, CRB, Ituano, XV de Piracicaba, São Bento, Luverdense e Paraná, Airton está no Avaí desde 2017. Em 2019, o zagueiro foi emprestado para a Ponte Preta, onde disputou 23 jogos. A contratação de um zagueiro era uma das prioridades da diretoria depois que Wálber desistiu de renovar o contrato ao receber uma proposta do Cuiabá.

Continua depois da publicidade

Além disso, foram concluídas as negociações com o meio-campista Rodrigo Andrade, jogador de 24 anos, que disputou a última Série B pelo CSA. Ele também já defendeu Paysandu e Vitória. O contrato foi firmado até o final da Série B de 2021.

Até agora, o Guarani anunciou o goleiro Rafael Martins, o zagueiro Thalles, o volante Índio, o meia Tony e o atacante Júlio César.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].