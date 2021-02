Indicador Antecedente cai 1,00% em janeiro, dizem FGV e Conference Board

Por Estadão - Estadão 8

O Indicador Antecedente Composto da Economia Brasileira (IACE), publicado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e The Conference Board (TCB), recuou 1,00% em janeiro ante dezembro, para 122,5 pontos. Das oito séries componentes do índice, seis contribuíram negativamente para o resultado agregado, com o destaque de baixa para o Indicador de Expectativas da Indústria e dos Consumidores.

Já o Indicador Coincidente Composto da Economia Brasileira (ICCE), que mensura as condições econômicas atuais, avançou 0,1% no mesmo período, para 101,0 pontos.

Segundo o economista Paulo Picchetti, do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) da FGV, os desafios do processo de vacinação e o surgimento de variações do vírus tiveram um impacto negativo nas expectativas, resultando na queda do IACE.

“Nesse contexto, a perspectiva do aumento no ritmo da atividade econômica nos próximos meses depende da capacidade de transformação das medidas emergenciais em políticas sustentáveis ao longo do tempo”, diz Picchetti.

Thais Barcellos

Estadao Conteudo

