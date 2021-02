Vendas no varejo nos EUA saltam 5,3% em janeiro ante dezembro

Por Estadão - Estadão 7

As vendas no varejo dos Estados Unidos saltaram 5,3% em janeiro ante dezembro, para US$ 568,2 bilhões, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta quarta-feira, 17, pelo Departamento do Comércio. O resultado veio bem acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 1,2% nas vendas do último mês.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram expansão de 5,9% na comparação mensal de janeiro. Também neste caso, a projeção era de acréscimo bem menor, de 1%.

Os dados de dezembro ante novembro foram revisados, para baixa de 1% nas vendas totais e recuo de 1,8% no resultado sem automóveis.

