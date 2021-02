Ex-presidenciável pelo MDB, Henrique Meirelles se filia ao PSD

Por Estadão - Estadão 12

Ex-ministro da Fazenda de Michel Temer e atual secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, Henrique Meirelles trocou o MDB, partido pelo qual concorreu à Presidência da República em 2018, pelo PSD, sigla que ajudou a fundar em 2011. O retorno de Meirelles à legenda do Centrão foi formalizado nessa sexta-feira, 12.

A chegada do ex-ministro foi comemorada pelo presidente nacional da sigla, o ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. Em suas redes sociais, Kassab destacou Meirelles como uma “referência técnica” e afirmou que a chegada dele ao partido é uma sinalização “de que o PSD está sempre disposto a ter bons quadros”.

“Feliz com o retorno de Henrique Meirelles ao nosso PSD em Goiás. Meirelles é fundador do nosso partido e sua chegada é uma sinalização de que o PSD está sempre disposto a ter bons quadros. É uma referência técnica, de competência e honestidade. Tenho certeza de que terá ainda mais sucesso agora no partido”, escreveu Kassab.

Compareceram ao “ato” de filiação do partido políticos de Goiás, Estado pelo qual o ex-presidente do Banco Central se filiou – Meirelles é nascido em Anápolis. Um deles, o senador Vanderlan Cardoso classificou como “uma honra” a chegada de “um dos nomes mais importantes da política e da economia brasileira”.

“Estive hoje (ontem) em São Paulo na casa do presidente nacional do PSD Gilberto Kassab, para abonar a ficha de filiação do secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, o goiano Henrique Meirelles, no PSD de Goiás”, escreveu. E completou: “É uma honra para nós recebermos um dos nomes mais importantes da política e da economia brasileira, que já ocupou os cargos de ministro da Fazenda, presidente do Banco Central e do BankBoston. Honra maior ainda é receber um conterrâneo”.

É uma honra para nós recebermos um dos nomes mais importantes da política e da economia brasileira, que já ocupou os cargos de ministro da Fazenda, presidente do Banco Central e do BankBoston.Honra maior ainda é receber um conterrâneo. – Vanderlan Cardoso (@Vanderlan_VC) February 12, 2021

O secretário de Fazenda de São Paulo não se manifestou pelas redes sociais sobre a troca de partido, mas a filiação abre espaço para uma candidatura do ex-ministro ao Senado ou ao governo de Goiás em 2022.

Em 2020, MDB e PSD (o ex-partido e o atual de Meirelles), disputaram o 2º turno da capital do Estado, Goiânia, com vitória do emedebista Maguito Vilela – que faleceu vítima da covid-19 antes de assumir de fato o cargo – sobre Vanderlan Cardoso.

Renato Vasconcelos

Estadao Conteudo

