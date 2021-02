Pato é oficializado como reforço pelo Orlando City e assina por uma temporada

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Sem clube desde agosto do ano passado, quando rescindiu com o São Paulo, Alexandre Pato enfim definiu o seu futuro. Neste sábado, o atacante de 31 anos foi anunciado como reforço pelo Orlando City, dos Estados Unidos, para a disputa da MLS, o principal campeonato de futebol do país. Ele assinou contrato válido por uma temporada.

Continua depois da publicidade

“Estamos muito animados em receber Pato em Orlando. Ele é um jogador experiente, que já atuou em alguns dos principais clubes do mundo e possui um histórico de sucesso internacional. A experiência que Pato trará com ele será inestimável para o clube”, disse o vice-presidente executivo de operações de futebol do Orlando City, Luiz Muzzi. “Ele é um jogador de alto calibre e estamos muito empolgados”, acrescentou.

O anúncio da contratação de Paro pelo Orlando City parecia iminente nas últimas horas, após o clube realizar algumas publicações nas redes sociais para instigar os torcedores. Em um vídeo, o clube dizia que “um pato foi flagrado em Orlando”. Em outra publicação, o clube postou uma foto de um animal de brinquedo dentro do estádio da equipe, como se estivesse prestes a entrar em campo.

Advertisement

Pato e o São Paulo tinham acordo válido até o fim de 2022. Porém, o jogador não vinha sendo aproveitado pelo então técnico Fernando Diniz e seu alto custo pesava nos cofres do clube do Morumbi. Para o fim da relação, o atacante abriu mão de valores que deveria receber até o fim do vínculo e das luvas, que estavam atrasadas.

Continua depois da publicidade

Recentemente, Pato chegou a ter seu nome ventilado no Argentinos Juniors, com o presidente do clube confirmando o interesse no brasileiro, que agora assinou com o Orlando City, pelo qual o ex-são-paulino Kaká já atuou.

Além de Pato, o Orlando City conta com outros quatro brasileiros no seu elenco: o lateral-direito Ruan, ex-Ponte Preta, o zagueiro Antônio Carlos, ex-Palmeiras, o meia Júnior Urso, ex-Corinthians, e o atacante Matheus Barrozo, que se profissionalizou na Espanha.

O Orlando City será o oitavo clube da carreira de Pato. Ele iniciou a sua carreira pelo Internacional, tendo depois passado por Milan, Corinthians, Villarreal, Chelsea e Tianjin Quanjian, além do São Paulo. A próxima temporada da MLS está prevista para começar em abril.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].