Melo e Monteiro vencem e avançam às oitavas do Aberto da Austrália nas duplas

O tênis brasileiro terá três representantes nas oitavas de final da chave masculina de duplas do Aberto da Austrália. Depois de Bruno Soares, Marcelo Melo e Thiago Monteiro triunfaram com seus parceiros pela segunda vez no Grand Slam realizado em Melbourne e passaram de fase.

Melo e o romeno Horia Tecau derrotaram o moldávio Radu Albot e o britânico Daniel Evans por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 13 minutos. Agora, eles vão encarar o croata Ivan Dodig, que já foi parceiro do brasileiro, e o eslovaco Filip Polasek, que venceram os britânicos Luke Bambridge e Dominic Inglot por 6/4 e 7/5.

Neste sábado, Melo e Tecau dominaram o primeiro set e aplicaram 6/1 com quebras de serviço no segundo e quarto games. Já a segunda parcial foi equilibrada, com a definição saindo apenas no tie-break. E com a vitória, o brasileiro superou o desempenho de 2020 no Aberto da Austrália, quando, ao lado do polonês Lukasz Kubot, havia parado na segunda rodada.

“Jogamos muito bem hoje, desde o primeiro ponto. Foi a mesma maneira que conseguimos começar o jogo de estreia e a forma como atuamos na primeira rodada do torneio anterior. Impusemos nosso ritmo desde o início. Acho que foi muito bom o jogo. Contornamos bem o tie-break. Fomos agressivos desde o começo, como temos de jogar. O Horia é um jogador agressivo, saca muito bem. Usamos todas as oportunidades que tivemos para jogar bem”, explicou Melo.

No Aberto da Austrália, Melo também jogará o evento de duplas mistas. O brasileiro e a russa Vera Zvonareva vão estrear neste domingo diante da chinesa Yitan Xu e do argentino Maximo Gonzalez.

“Estamos muito felizes com essa atuação e, agora, é tentar jogar da mesma maneira o próximo. Amanhã tenho mista, com a Vera Zvonareva. Então vai ser bom para poder continuar pegando cada vez mais ritmo aqui na Austrália”, completou Melo.

Eliminado na segunda rodada da chave de simples pelo russo Andrey Rublev, Monteiro está nas oitavas de final das duplas, evento que disputa pela primeira vez no Aberto da Austrália. O brasileiro e o local avançaram neste sábado com o triunfo sobre os irmãos britânicos Ken e Neal Skupski, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

“Fizemos um jogo bom, ganhamos de uma dupla muito forte. Nós conseguimos entrar no jogo e sacar melhor no segundo set, além de fazer um tie-break excelente. No terceiro, conseguimos ser superiores. Muito feliz pela vitória e de estar na segunda semana de um Grand Slam pela primeira vez. É ótimo ainda estar no torneio”, disse Monteiro.

O brasileiro e o australiano agora vão encarar os croatas Nikola Mektic e Mate Pavic, os cabeça de chave número 2 da competição. “Vai ser mais um jogo duro. Eles são os cabeças 2 e dois grandes duplistas. É buscar jogar solto, competir bem e acreditar sempre na vitória. Temos que usar as nossas melhores armas”, completou Monteiro.

