Sem poder contar com Patrick, Abel arma Inter para encarar Vasco, em São Januário

O Internacional não terá um de seus principais jogadores no duelo de domingo, às 16 horas, em São Januário, diante do Vasco, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Patrick recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota, por 2 a 1, para o Sport, quarta-feira, no Beira-Rio.

Para a vaga no meio de campo, o técnico Abel Braga deverá utilizar Rodrigo Lindoso, jogador que não possui as mesmas características ofensivas de Patrick, mas tem função importante na marcação.

Na lateral-esquerda, o treinador vai contar com o retorno de Moisés, que cumpriu suspensão contra o Sport. Ele volta no lugar de Uendel, mais um punido por causa dos três cartões amarelos.

Com 66 pontos, o Internacional só depende de seu desempenho para conquistar um título que não desembarca no Beira-Rio desde 1979. Para isso, basta vencer os três jogos que restam na competição. Depois do Vasco, o time gaúcho enfrenta o Flamengo, em duelo direto pelo título, pois o Flamengo soma 65 pontos, e na última rodada recebe o Corinthians.

