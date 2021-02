Leipzig vence e mantém o sonho de evitar 9º título seguido do Bayern na Alemanha

Por Estadão - Estadão 10

O RB Leipzig manteve sua esperança de evitar o nono título consecutivo do Bayern de Munique no Campeonato Alemão, ao vencer, nesta sexta-feira, em seu campo, o Augsburg, por 2 a 1, na abertura da 21ª rodada.

Com o resultado, o Leipzig chegou aos 44 pontos, contra 48 do atual campeão mundial e dono de seis títulos na temporada passada. Depois de derrotar o Tigres, no Mundial de Clubes, o Bayern volta a jogar apenas na terça-feira, diante do Arminia Bielefeld, em Munique.

O Leipzig não deu chances ao Augsburg na primeira etapa e imprimiu um forte ritmo desde os primeiros momentos da partida. Mas os dois gols só foram sair nos minutos finais. Olmo, de pênalti, abriu o placar e Nkunku, após bela jogada de todo o ataque, ampliou, aos 43 minutos.

O Augsbug, com apenas 22 pontos, em 13º lugar, só foi descontar aos 33 minutos, em cobrança de pênalti convertida por Caligiuri. O time corre o risco entrar na zona de rebaixamento ao final da rodada deste fim de semana.

