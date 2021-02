Barreto foca no Paulistão para depois pensar em renovar com a Ponte Preta

Por Estadão - Estadão 2

Apesar de ter contrato apenas até o término do Campeonato Paulista, o volante Barreto não está muito preocupado com a renovação na Ponte Preta. Contratado em outubro do ano passado, ele espera realizar uma boa campanha no Estadual para depois, sim, planejar o restante da temporada de 2021.

“Primeiramente, quero manter o foco apenas na próxima competição. Não estou preocupado com o contrato agora. Quero fazer um belo trabalho aqui e cumprir o tempo que tenho de contrato. Essa conversa a gente deixa pra outra hora”, disse o jogador de 25 anos.

Integrante do Grupo B ao lado de Ferroviária, São Bento e São Paulo, a Ponte Preta estreia contra o Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), no próximo dia 28, um domingo, em horário que ainda será confirmado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

“A manutenção dos atletas vai nos ajudar bastante a fazer uma boa campanha. A gente tem em mente o objetivo de ao menos repetir a campanha passada, sonhando sempre com uma final. É muito importante para todo mundo. Os reforços que chegaram já estão mostrando no dia a dia que também querem coisas grandes. Espero que a gente consiga ao menos uma semifinal, mas sonhando com uma decisão também”, analisou Barreto.

Até aqui, a diretoria alvinegra oficializou quatro reforços para a temporada de 2021: os meias Thalles (ex-Brasil de Pelotas), Bruno Michel (ex-Figueirense) e Renan Mota (ex-Kyoto Sanga), além do atacante Paulo Sérgio (ex-CSA). O clube paulista também fechou a renovação de contrato com o lateral Yuri, o zagueiro Rayan e o atacante Wanderley.

