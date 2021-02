Alonso passa por cirurgia na mandíbula e ficará em observação por 48 horas

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O espanhol Fernando Alonso passou por uma cirurgia bem-sucedida na mandíbula superior, que ele fraturou após sofrer um acidente ciclístico, segundo as informações divulgadas nesta sexta-feira pela Alpine, a sua equipe na Fórmula 1.

Continua depois da publicidade

Alonso foi levado a um hospital em Berna, na Suíça, após ser atropelado por um carro em Lugano, na quinta-feira, quando pedalava e permanecerá em observação por mais 48 horas, depois realizando a recuperação na sua residência. O espanhol também quebrou alguns dentes, mas esteve sempre consciente.

“Após seu acidente de bicicleta ontem (quinta-feira), Fernando Alonso foi mantido sob observação em um hospital na Suíça. Os médicos descobriram uma fratura em seu maxilar superior e realizaram uma operação corretiva com sucesso. A equipe médica responsável está satisfeita com o seu progresso. Fernando ficará em observação por mais 48 horas”, afirmou a Alpine.

Advertisement

Os testes de pré-temporada começam no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em

Continua depois da publicidade

12 de março e a primeira corrida também será realizada na pista em 28 de março. E a expectativa da Alpine é de contar com Alonso nos testes e no GP inaugural do próximo campeonato.

“Olhando para frente, depois de alguns dias de descanso completo, ele terá condições de retomar progressivamente os treinamentos. Nós esperamos que ele esteja totalmente recuperado para realizar a preparação para a temporada. A Alpine F1 Team e Fernando agradecem pelo apoio e farão novas atualizações quando for apropriado”, concluiu a equipe.

O espanhol de 39 anos soma 32 vitórias na Fórmula 1, com 97 pódios. Ele fará seu retorno à categoria em 2021, após deixá-la no fim do campeonato de 2018, pela McLaren. O piloto realizou testes no fim de 2020.

Continua depois da publicidade

Alonso conquistou seus dois títulos mundiais com a equipe que levava o nome da montadora francesa Renault, tendo passado a se chamar Alpine para o campeonato de 2021.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].