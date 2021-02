Boa alimentação garante a energia extra para o dia a dia

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Quem não deseja uma energia extra para enfrentar as tarefas do dia a dia? Trabalho, filhos, estudos, atividades domésticas, academia. Enfim, motivos não faltam para precisar de um pouco mais de disposição. A boa notícia é que este “combustível” pode ser facilmente encontrado no prato.

A alimentação influencia diretamente nos níveis de energia para as tarefas diárias. Comer corretamente tem relação também com o humor, garantindo mais disposição.

Continua depois da publicidade

Orientação

Continua depois da publicidade

Mas isso não significa comer muito e a todo instante. Para obter bons resultados, é preciso seguir uma dieta equilibrada, comento os alimentos certos nos horários estipulados. Por isso, é preciso ficar atento com o que coloca no prato.

Uma dieta equilibrada precisa possuir os nutrientes em quantidades corretas, com proteínas, carboidratos, verduras e legumes. É importante também ter atenção redobrada com a hidratação. Alimentos gordurosos e doces devem ficar fora do cardápio.

A quantidade de refeições também influencia diretamente na energia disponível para o corpo. Não adianta dividir o dia em café da manhã, almoço e jantar. O ideal é se alimentar durante o dia, sempre “completando o tranque” do corpo.

Ao invés de exagerar no almoço e no jantar, coma pouco nessas refeições e faça lanches leves no meio da manhã e da tarde. Frutas, barras de cereais, chás e iogurtes são boas opções para estes momentos.

Advertisement

Por fim, lembre-se de consultar um médico especializado. Contar com um nutricionista também faz toda a diferença. Além disso, pratique atividade física regularmente.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: (28) 3521-7726, [email protected].