Custo da construção tem alta generalizada em fevereiro dentro do IGP-10, diz FGV

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-10) registrou alta de 0,98% em fevereiro, acelerando em relação ao avanço de 0,76% em janeiro, dentro do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) do mês, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). O Índice que representa o custo de Materiais, Equipamentos e Serviços saiu de um aumento de 1,28% em janeiro para uma alta de 1,59% em fevereiro. Os gastos com Materiais e Equipamentos subiram 1,70% em fevereiro, após alta de 1,49% em janeiro, enquanto os custos dos Serviços tiveram elevação de 1,09% no mês (de +0,35% no anterior). Já o índice que representa o custo da Mão de Obra passou de uma alta de 0,26% em janeiro para uma elevação de 0,39% em fevereiro.

